Iğdır'da avcı eğitim kursu açıldı
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcı eğitim kursu açıldı.
06.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:13
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcı eğitim kursu açıldı.
Iğdır'da avcı eğitimi ve avcılık belgesi verilmesi usul ve esasları yönetmeliği kapsamında, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, bilinçli avcıların yetiştirilmesi için avcı adaylarına eğitim kursu açıldı. Eğitim kursu sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - IĞDIR
Kaynak: İHA