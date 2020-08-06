Iğdır'da avcı eğitim kursu açıldı Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcı eğitim kursu açıldı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcı eğitim kursu açıldı.

Iğdır'da avcı eğitimi ve avcılık belgesi verilmesi usul ve esasları yönetmeliği kapsamında, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, bilinçli avcıların yetiştirilmesi için avcı adaylarına eğitim kursu açıldı. Eğitim kursu sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - IĞDIR

Kaynak: İHA