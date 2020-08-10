Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
- Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
10.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:05
- Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
IĞDIR - Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler Türkiye-Ermenistan sınırı Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada yol kenarına devrilen araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA