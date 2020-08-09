Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
IĞDIR'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
09.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:50
IĞDIR'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye görevi yapan Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait kamyonet, sürücünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçtaki 6 asker çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: DHA