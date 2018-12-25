Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı (Aktüel)
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda Konuşuyor

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı (Aktüel)

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı (Aktüel)

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı. - Iğdır

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et