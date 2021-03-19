Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'
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Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

19.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:10
Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Iğdır'da asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı ile birlikte bir gelenek olaraktan yaşatılan "Ölüler Bayramı" kapsamında mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Iğdır'da asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı ile birlikte bir gelenek olaraktan yaşatılan "Ölüler Bayramı" kapsamında mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Nevruz Bayramı, asırlardır "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kutlanıyor. Her yıl Nevruz Bayramından önceki salı ve perşembe günleri, nevruz geleneğinin önemli parçalarından biri olan ölü bayramı kapsamında kabir ziyaretleri yapılıyor. Mart ayının ikinci haftasına denk gelen bu kutlamaların ilkinde mezarlıklar ziyaret edilip temizlik yapılarak ölüler için dua ediliyor. Iğdır'da yaşayan Azerbaycan Türkleri aşamalar halinde kutladığı bu etkinlikte mezarlık ziyaretlerinin ardından baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramını karşılıyor. Vatandaşlar ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kuranı Kerim okuyarak dua ederken "Ölü Bayramı" mutluluk ve hüznü birlikte yaşıyor.

Iğdır'ın Melekli beldesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce insan bir araya geldi. Vatandaşlar kabir başına gelirken kabrin yanında bulunan bir taş ile kabrin taşına vurarak ölülerine geldiklerini söylerler. Kabir ziyaretine gelen Mensil Kılıç, mezar taşına vurarak geldiğini ölen kişiye haber ettiğini belirterek, "Yanına geldim, beni görsün, beni hatırlasın annem bayramımı kutlamaya gelmiş, desin" dedi.

Nevruzdan önce yapılması gereken ve İslamiyet'e uygun bazı emellerin olduğunu söyleyen Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, "Nevruz Bayramı yapılmadan önce bütün cemaatin ölenlerin kabirlerini ziyaret etmeleri şarttır. Onların hayır dualarını almaları onların hayrına bir şeyler ihsan etmeleri lazımdır. Onu yaptıktan sonra ikinci olarak halk kendi ailesini sevindirir, büyüklerini ziyaret eder, çocukların kalbini hoş tutar. Nevruz Bayramının ilk haftasında ateş yakılır o ateşin üzerinde atlanır, buradaki amaç günahların gitmesi, ağırlıkların düşmesidir. Nevruz Bayramı çok önemli bir bayramdır ve İslamiyet'in de kabul ettiği bir bayramdır" dedi.

Nevruz kutlaması öncesi ölenlere bir bayram havası oluşturulmaya çalışıldığını belirten Soner Artantaş, "Nevruz Bayramından önce mezarlıklar temizlenir, ölenlere dualar edilir. Nevruz Bayramını kutlamaya önce burada başlanılıyor. Daha sonra Nevruzun kutlaması olan ateşin yakılması yeddi levin kurulmasına geçiliyor" dedi.

Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı. Vatandaşlar, ölenlerin bayramının kutlanmasının ardından Nevruz Bayramının diğer aşamalarını kutlamak üzere mezarlıklardan ayrıldı. - IĞDIR

Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'
Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'
Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'
Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'
Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'
Iğdır'da asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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