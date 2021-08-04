Aşırı sıcaklardan bitkin düşen tilki yavrusu tedavi edilip doğaya bırakıldı
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Aşırı sıcaklardan bitkin düşen tilki yavrusu tedavi edilip doğaya bırakıldı

Anadolu Ajansı / Iğdır Dkmp - Haberler | Güncel

Aşırı sıcaklardan dolayı bitkin düşen tilki yavrusu tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Aşırı sıcaklardan dolayı bitkin düşen tilki yavrusu tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Iğdır kırsalında bir tilki yavrusunu bitkin halde bulan Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlilerine bildirdi.

Alana gelen DKMP ekibi, tilki yavrusunu Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

Burada tedavi altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Aşırı sıcaklardan bitkin düşen tilki yavrusu tedavi edilip doğaya bırakıldı
Aşırı sıcaklardan bitkin düşen tilki yavrusu tedavi edilip doğaya bırakıldı
Aşırı sıcaklardan bitkin düşen tilki yavrusu tedavi edilip doğaya bırakıldı
Aşırı sıcaklardan bitkin düşen tilki yavrusu tedavi edilip doğaya bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Iğdır Dkmp

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