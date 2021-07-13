Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
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Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Yerel

Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor Iğdır'da içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yapılan çalışmalar sonrası kentte yapımına başlanılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

IĞDIR - Iğdır'da içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yapılan çalışmalar sonrası kentte yapımına başlanılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediyesi tarafından kent genelinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sonrası bozulan yolların asfaltlama çalışmalarına başlandı. 1985'li yıllarda dönemin şartlarına göre yapılan ancak günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı için yenilenen içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının son bulduğu alanlarda yol asfaltlama çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Karakuyu Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından başlanılan sıcak asfaltlama çalışmalarına bu hafta ise Topçular mahallesinde devam edildi.

Yapılan asfaltlama çalışmalarını ise Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim yerinde inceledi.

Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Iğdır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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