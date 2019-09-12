Iğdır'da arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi

Iğdır'da arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi.

12.09.2019 09:06
Iğdır'da arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Yapılan muayenede leyleğin herhangi bir sorunu olmadığı, yorgun düştüğü anlaşılmış olup bakıma alınmıştır. İlçe Tarım ve orman Müdürü Kemal Birge'ye ve Zafer Türkan'a göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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