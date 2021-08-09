Iğdır'da arazi desteklemesi çalışmaları "Drone" yardımıyla yapılıyor
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Iğdır'da arazi desteklemesi çalışmaları "Drone" yardımıyla yapılıyor

Iğdır'da arazi desteklemesi çalışmaları 'Drone' yardımıyla yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da arazi desteklemesi başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan çiftçilerin destekleme fark ödemelerinin gerçekleştirilmesi için yapılan arazi tespit çalışmalarında 'drone'dan faydalanılıyor.

Iğdır'da arazi desteklemesi başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan çiftçilerin destekleme fark ödemelerinin gerçekleştirilmesi için yapılan arazi tespit çalışmalarında 'drone'dan faydalanılıyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne arazi desteklemesi başvurularını yapan ve desteklemelerden yararlanmayı hak eden çiftçilere destekleme fark ödemelerinin yapılabilmesi için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince arazi tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar ise drone destekli yapılıyor.

"İl geneli ekili alanlarda incelemeler yapılmaktadır"

Konuya ilişkin açıklama yapan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Destekleme fark ödemeleri için gerek çiftçilerimizin mağduriyetini önlemek ve gerekse haksız yere yapılabilecek ödemelerin önüne geçmek için çiftçilerimiz tarafından yapılan destek başvurularını teknik ekiplerimiz 'Drone' kullanarak yerinde tespit yapmakta, arazi şartları gözetmeksizin bütün il geneli ekili alanlarda incelemeler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Iğdır'da arazi desteklemesi çalışmaları 'Drone' yardımıyla yapılıyor
Iğdır'da arazi desteklemesi çalışmaları 'Drone' yardımıyla yapılıyor
Iğdır'da arazi desteklemesi çalışmaları 'Drone' yardımıyla yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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