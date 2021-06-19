Iğdır'da apartmanda yangın paniği
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Iğdır'da apartmanda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da apartmanda yangın paniği Iğdır kent merkezinde bulunan bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Iğdır'da apartmanda yangın paniği

IĞDIR - Iğdır kent merkezinde bulunan bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.00 sularında Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan bir evin balkonunda yangın çıktı. Balkonda bulunan kağıt ve karton parçalarının bir anda tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken, yangını fark eden ev sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. O sırada apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına zamanında müdahale eden ev sahibi yangını güçlükle de olsa söndürmeyi başarırken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Iğdır'da apartmanda yangın paniği
Iğdır'da apartmanda yangın paniği
Iğdır'da apartmanda yangın paniği
Iğdır'da apartmanda yangın paniği
Iğdır'da apartmanda yangın paniği
Iğdır'da apartmanda yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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