Iğdır'da, apartman bodrumundaki sandıkta kadın cesedi bulundu

IĞDIR'da, apartmanın bodrum katında, fayanslarla oluşturulan özel bölümdeki sandığın içinde, kısmen çürümüş kadın cesedi bulundu.

IĞDIR'da, apartmanın bodrum katında, fayanslarla oluşturulan özel bölümdeki sandığın içinde, kısmen çürümüş kadın cesedi bulundu.

Topçular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmana, öğle saatlerinde ihbar üzerine giden polis ekipleri, fayanslarla oluşturulan özel bölümü fark etti. Buradaki sandığı gören ekipler, içinde kadın cesedi olduğunu belirledi. Kısmen çürüdüğü belirtilen cansız beden, savcının olay yeri incelemesinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü. Polis, soruşma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın