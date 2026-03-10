Haberler

Iğdır'da ahır çöktü: Hayvanların önceden çıkarılması facianın önüne geçti

Iğdır'da ahır çöktü: Hayvanların önceden çıkarılması facianın önüne geçti
Güncelleme:
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Arslanlı köyünde Sulhettin Aktaşlı'ya ait ahır, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Edinilen bilgilere göre, karın ağırlığına dayanamayan ahır bir süre sonra tamamen çökerken, ahırda bulunan hayvanların yaklaşık bir saat önce dışarı çıkarılmış olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
