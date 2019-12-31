Iğdır'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası

31.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:14

Iğdır'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyasında 400 çam fidanı dağıtıldı.

Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürlüğünce Iğdır'a gönderilen 400 çam fidanı, toprakla buluşmak üzere vatandaşlara verildi.

Iğdır halkı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılan dağıtma etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Proje hakkında bilgi veren Iğdır Orman İşletme Müdür Yardımcısı Alptekin Gelegen, "Projedeki amacımız, yeni yılda vatandaşların ağaçları kesmemesini sağlamak ve fidan dikimine teşvik etmektir. Bu manada bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Kaynak: AA