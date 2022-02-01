Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi - Haberler
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Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

Iğdır'da jandarma ekibi, 92 tüp yılan zehri ele geçirdi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da jandarma ekibi, 92 tüp yılan zehri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Jandarma ekibinin çalışması sonucu, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 92 tüp kaçak yılan zehrine el koyuldu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Jandarma, JASAT, Iğdır, Yılan, Güncel, Haber

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