Iğdır'da 9'uncu Uluslararası Karabağ Kurultayı düzenlendi
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Iğdır'da 9'uncu Uluslararası Karabağ Kurultayı düzenlendi

Iğdır'da 9'uncu Uluslararası Karabağ Kurultayı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Uluslararası Karabağ formunun organize ettiği ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğinin desteklediği 9. Karabağ Kurultayı Iğdır'da yapıldı.

Uluslararası Karabağ formunun organize ettiği ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğinin desteklediği 9. Karabağ Kurultayı Iğdır'da yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde düzenlenen kurultay saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ve şehitlerin aziz hatıraları için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kurultay, açılış konuşmaları ve sunumlar ile devam etti. Iğdır Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptığı konuşmada Uluslararası Karabağ Kurultayı'nın Iğdır'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Karabağ'da elde edilen zaferin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle taçlandırılmasının önemine vurgu yapan Vali Sarıibrahim, Kurultay'ın iki ülke arasındaki kardeşliğin gelişmesine vesile olması temennisinde bulundu. 9. Uluslararası Karabağ Kurultayı'nda, Karabağ'ın tarihi, Karabağ'ın işgali, insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk açısından değerlendirmeler, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteği gibi konular ele alındı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde düzenlenen Kurultay'a Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Iğdır Eski Valisi Amir Çiçek, Türkiye'nin Azerbaycan Eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Azerbaycan Kültür Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, çeşitli kurum amirleri, Kurultay üyeleri, Karabağ gazileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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