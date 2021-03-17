Iğdır'da 9 bin 830 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Iğdır'da 9 bin 830 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

17.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:12
Iğdır'da 9 bin 830 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli evde yapılan kontrol ve aramalar neticesinde 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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