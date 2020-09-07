Iğdır'da 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır'da 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen operasyonda 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi.

Iğdır'da 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi
07.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:54

Iğdır'da düzenlenen operasyonda 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyünde bir kişinin evinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 540 litre kaçak akaryakıt ve 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 163 fişek ve 3 şarjör bulundu.

Bu akaryakıt, silah ve mühimmata el koyan jandarma söz konusu zanlı hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Metin Özülkü Birce Akalay Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Jose Sosa Erol Bulut Tamer Tuna Metin Oktay
Daha Fazla Eylül Milli Bakan Ankara
Şu an buradasınız: Iğdır'da 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:57:30. #1.15#
title