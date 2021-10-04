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Iğdır'da 5 ülkeden 18 boksör Şampiyon Boks Gecesi'nde ringe çıktı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Iğdır'da 5 ülkeden 18 boksör Şampiyon Boks Gecesi'nde ringe çıktı

Iğdır'da bu yıl altıncısı düzenlenen Geleneksel Şampiyon Boks Gecesi'nde 5 ülkeden 18 sporcu mücadele etti.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bu yıl altıncısı düzenlenen Geleneksel Şampiyon Boks Gecesi'nde 5 ülkeden 18 sporcu mücadele etti.

Eski milli boksör Savaş Kaya tarafından düzenlenen organizasyonda, Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Kazakistan'dan 9, Türkiye'den de 9 boksör ringe çıktı.

Alagöz Holding'in sponsorluğunda, Vali Yolu Caddesi'nde kurulan ringde gerçekleştirilen Şampiyon Boks Gecesi müsabakalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakalarda, 64 kiloda Türkiye'den Yunus Emre Batman Azerbaycanlı Bayram Şahbaz'ı, 69 kiloda Kazakistanlı Ferhad Gahramanı Türkiye'den Mehmet Aydemir'i, 80 kiloda Türkiye'den Müslüm Çinibulak Özbekistanlı Muhammed Rezay'ı, 75 kiloda Türkiye'den Hazar Çolak Azerbaycanlı Muhsen Gehalamin'i, 64 kiloda Azerbaycanlı Asad Aganbey Türkiye'den Ferhat İncekaya'yı, 82 kiloda Türkiye'den Tarkan Kanyar İranlı Muhammet Mahmudu'yi yendi.

85 kiloda Türkiye'den Hakan Kanyar ile İranlı Sadef Rehi ve Türkiye'den Sabahattin İcyar ile Azerbaycanlı Araf Emin berabere kaldı.

Kadınlarda ise 66 kiloda Türkiye'den Gürcan Arga İranlı Tera Rezvani'yi nakavt etti.

Eski milli boksör Savaş Kaya, AA muhabirine, geleneksel olarak düzenledikleri geceye binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu gece 9 Türk boksör 9 yabancı sporcuyla karşılaştı. Iğdırlılar bu organizasyona büyük ilgi gösterdiler. Bu manada tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri
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