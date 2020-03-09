Iğdır'da 4 kaçak keklik avcısına yaklaşık 31 bin lira ceza kesildi Iğdır'da kaçak olarak keklik avlayan 4 kişiye 30 bin 944 lira para cezası verildi.

Iğdır'da kaçak olarak keklik avlayan 4 kişiye 30 bin 944 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü yakınlarında 4 kaçak avcı yakaladı.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince bu kişilerin yakalandığı alanda yapılan aramada 8'i canlı mühre olarak kullanılan, 20'si ise tuzaklarla yakalanan 28 keklik bulundu.

Kaçak olarak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 11 bin 904 lirası idari, 19 bin 40 lirası da tazminat cezası olmak üzere toplam 30 bin 944 lira ceza uygulandı.

El konulan keklikler ise doğaya salınacak.

Kaynak: AA