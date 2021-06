Iğdır'da 24 derslikli okul için protokol imzaları atıldı

IĞDIR - Iğdır'da yapımı planlanan 24 derslikli ortaokul inşaatı için, Iğdır Valiliği ile Alagöz Holding'in sahibi Iğdırlı hayırsever iş insanı Cantürk Alagöz arasında yapılan görüşme sonrası protokol imzaları atıldı.

Iğdır'da Millet Bahçesi'nin yanına yapılması planlanan 24 derslikli ortaokul inşaatının projesi için ilk adım atıldı. Iğdır Valiliği ile Sinovac aşısının Türkiye Distribütörü ve Alagöz Holding'in sahibi Iğdırlı hayırsever iş insanı Cantürk Alagöz arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası yapılacak ortaokulun inşaatına başlanması için protokol imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Alagöz Holding Sahibi aynı zamanda Sinovac aşısının Türkiye Distribütörü Cantürk Alagöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen katıldı.

'Bizler bugün burada bir hayra vesile olmak için toplandık'

Görüşmede Iğdır'ın nüfusunun giderek arttığını ve buna bağlı olarak kentin ihtiyaçlarının da artış gösterdiğini belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Bizler bugün burada bir hayra vesile olmak için toplandık. Allah hayırla başlayan işleri hayırla tamamlar. Biz küçükken hep böyle niyet ettik. Her işimize hayırla başlamayı ve hayırla bitirmeyi rabbim bizlere nasip etsin. Bizler gelişen, nüfusu artan, il merkezinde nüfusu artan bir yapıya sahip bir ildeyiz. İhtiyaçlarımız da buna göre artıyor. Şu anda yeni yaptığımız Millet Bahçesi yanında 24 derslikli bir okul inşa ediyoruz. İş insanımız Cantürk bey sağ olsunlar babalarının ismini taşıyan bir ortaokul inşaatı yapacaklar. Biz de bunun için bir imza töreni düzenledik. Ben şöyle ifade ediyorum. Rabbim herkese memleketini sevmeyi nasip eylesin. Bizleri de memleketini seven insanlardan eylesin. İyiliği yayma anlamında Rabbim önce doğup büyüdüğümüz toprakları, sonra ülkemizi ve milletimizi sonrasında da tüm dünyayı seven insanlardan eylesin. Ben tekrar bugün burada ülkemize ve milletimize yaptığı katkılar için Cantürk beye sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah yapılacak okulumuzda çok güzel evlatlarımız yetişecekler ve büyük işler başaracaklar. Bugün bu protokolle başlayacak olan 24 derslikli okul inşaatının ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin. İnsanımıza değer katan her şeyde birlikte daha iyiye ulaşmak istiyoruz." dedi.

'Yapacağımız okulun Türkiye'de örnek bir okul olmasını istiyorum'

Iğdırlı bir iş insanı olarak kendi memleketine yatırım yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren iş insanı Cantürk Alagöz, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah bizi hayırdan ayırmasın. Her işimiz hayırla olsun. Benim şu anda konuşma durumum pek yok çünkü aşırı heyecanlıyım. İnsanın kendi memleketine hizmet etmesi kadar güzel bir duygu olamaz. Ben Iğdır'da 86 kişilik sınıfta okudum. Şimdi 25 kişilik dersliklere sahip okullar yapıyoruz. Burada güzel nesiller yetiştirmek çok güzel bir duygu olsa gerek. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah bizi hayırdan ayırmasın. Yapacağımız okulun Türkiye'de örnek bir okul olmasını istiyorum. Böyle bir hayalim vardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün