Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı
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Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

23.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:40
Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

Iğdır'da yeni yavrulayan 2 koyunu çalan 7 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Iğdır'da yeni yavrulayan 2 koyunu çalan 7 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kente bağlı Halfeli beldesinde bir çiftçiye ait küçükbaş hayvan sürüsünden yeni doğum yapmış 2 koyun çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen JASAT ekibi, çalınan koyunların bulunması için çalışma başlattı.

Hoşhaber beldesinde arama yapan JASAT ekibi, çalınan 2 koyunu başka bir sürüde bularak sahibine teslim etti.

Koyunları çaldığı belirlenen 7 kişi ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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