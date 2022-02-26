Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Doğubayazıt – Iğdır D975 karayolu bölgesinde bulunan alanda arama başlattı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 648 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için işlemler devam ediyor. - IĞDIR

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eroin, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title