Iğdır'da 2 ayda 24 uyuşturucu olayı aydınlatıldı

Iğdır'da jandarma ekipleri, yaklaşık 2 ayda 24 uyuşturucu olayını aydınlattı.

Iğdır'da jandarma ekipleri, yaklaşık 2 ayda 24 uyuşturucu olayını aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılması ya da kullanılması gibi olayları önleyip suça karışanları tespit ederek yakalamak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede son 2 ayda kentte uyuşturucuyla ilgili olarak meydana gelen 24 ayrı olayı çözerek 33 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Bu kişilerden metamfetamin, esrar, bonzai ve eroin maddeleri ile uyuşturucu kullanma aparatları ile 4 tabanca ele geçirildi.

Kentte, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız