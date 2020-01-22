Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi
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Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

22.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:38
Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak eşya taşıdığı belirlenen 2 tırda arama yapıldı.


Aramada, tırların içinde bulunan eşyaların arasına gizlenmiş 183 bin 300 güneş gözlüğü bulundu.

Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen farklı markalardaki gözlüklere el konuldu.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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