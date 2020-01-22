Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak eşya taşıdığı belirlenen 2 tırda arama yapıldı.
Aramada, tırların içinde bulunan eşyaların arasına gizlenmiş 183 bin 300 güneş gözlüğü bulundu.
Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen farklı markalardaki gözlüklere el konuldu.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.