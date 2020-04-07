Iğdır'da 18 Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi Iğdır'da korona virüs tedavisi tamamlanan 18 hasta sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Iğdır'da korona virüs tedavisi tamamlanan 18 hasta sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Iğdır'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan 18 kişi Iğdır Devlet Hastanesinde tedavisi bugün tamamlandı. İçinde sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Iğdır Devlet Hastanesinde diğer vakalarının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA