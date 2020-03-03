Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin Söğütlü Mahallesi'ndeki depolarında arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 1630 cep telefonu ele geçirdi.
Piyasa değeri 253 bin lira olan telefonlara el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA