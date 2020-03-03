Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:02
Iğdır'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'da 1630 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin Söğütlü Mahallesi'ndeki depolarında arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 1630 cep telefonu ele geçirdi.

Piyasa değeri 253 bin lira olan telefonlara el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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