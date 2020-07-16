Iğdır'da 15 Temmuz anması coşku içinde kutlandı
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Iğdır'da 15 Temmuz anması coşku içinde kutlandı

Iğdır'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı düzenlendi.

Iğdır'da 15 Temmuz anması coşku içinde kutlandı
16.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:02

Iğdır'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı büyük bir anma programı ile gerçekleştirildi. Programa Iğdır Valisi/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Jandarma komutanı Mustafa Özdurhan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı

Iğdır Valisi/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, "Meydanlardaki demokrasi nöbetimiz, milletimizin sevgisi ile saygısı ile hürmeti ile büyüyerek devam etmektedir. Türk milleti, Uzak Asya'dan bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu coğrafyasında varlığına, birliğine izzetine kasteden elleri 1071'de Sultan Alpaslan ile 1453'te Sultan Fatih ile Kurtuluş savaşımızda Gazi Mustafa Kemal ile gücünü, ferasetini göstererek kılmıştır. Son yüzyılda Cumhuriyetimizin sürecinde çeşitli darbelerle karşılaşan milletimiz, yine her ferdi ile demokrasiden, huzurdan, barıştan yana olmuş geleceğine dimdik yürüyerek devam etmiştir" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı selanın okunması ve demokrasi nöbeti ile sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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