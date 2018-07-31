Iğdır'da 15 Büyükbaş Hayvana Eziyet

Iğdır'da, yaylada su içmek için dereye inen 15 hayvana kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildi.

Alınan bilgiye göre, Tuzluca ilçesine bağlı Yeni Yayla bölgesinde Yavuz Gümüştekin isimli çiftçiye ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için yaylada bulunan dereye indi.

Hayvanların dereye inmesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 15 büyükbaş hayvanı bir alana götürüp dirgen ve küreklerle vurarak darp etti. Hayvanların boynuzlarının da kazma ve küreklerle kırıldığı olayın ardından geri gönderilen hayvanlardan gebe olan 3'ü yavrularını düşürdü, 3 hayvan ise kesime gönderildi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yaylaya jandarma ve veteriner ekipleri gelerek tutanak tuttu.

Olayı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.