Iğdır'da 1380. Aşure Anması

09.09.2019 12:44

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin Hicri takvime göre 1380'inci yılı dolayısıyla düzenlenen aşure merasimi sona erdi.

Kentte yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaş, her yıl muharrem ayının 10'uncu günü, Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri aşure merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü.

Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu "Deste" adı verilen gruplar, camilerden toplanarak Asrı Mezarlığa ve aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Burada öğlene kadar süren programda, Kerbela şehitleri için dua edildi, sinezenler okundu.

Kuran-ı Kerim ve mersiyeler okunan programda, Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Bedel, Hz Hüseyin'in hayatı anlamın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, belediye ve vatandaşlarca çorba, pasta, çay, kek, su gibi ihsan ikramları dağıtılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA