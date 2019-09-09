Iğdır'da 13 şehit polis dualarla anıldı

09.09.2019 18:06

IĞDIR Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015 günü Hasanhan köyü yakınlarında Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin bir tonluk bombayı patlatmaları sonucu şehit olan 13 polis memuru dualarla anıldı.

Aralık ilçesi Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 günü saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki adet zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, daha önce yola döşedikleri yaklaşık bir tonluk bombayı uzaktan kumandayla patlattı. Hain saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Kalleş saldırının 4'üncü yıl dönümünde şehit polisler için anma töreni düzenlendi.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgede düzenlenen törene Vali Enver Ünlü, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, 5. Hudut Alay Komutanı Vekili Albay Ertuğrul Döl, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Vali Enver Ünlü, 4 yıl önce tonlarca patlayıcının tuzaklanması neticesi 13 kahramanın şehit olduğunu hatırlattı. Polis memurlarının Dilucu Sınır Kapısı'nda vatandaşlara hizmet verdiğini söyleyen Vali Ünlü, "Bu cennet vatanda huzur içinde yaşıyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir. Bizler bin yıldır bu toprakları aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak vatan toprağı haline getirdik. Annelerimiz bizi askere gönderirken diyor ki 'Yürü oğlum git vatana hizmet et, ya şehit ol ya da gazi'. ve askere gönderirken ellerine kına yakarak gönderiyor 'vatana kurban olsun' diye. Şehitlerimiz diridirler, mekanları cennettir şehitlerimizi unutmayacağız. Arkamızdaki Ağrı Dağı ve üç ülke şahit olsun ki o kahramanların kanı, intikamı yerde kalmayacaktır. Üç gün önce Mardin Ömerli'de şehit verdiğimiz polisimizin kanının yerde kalmadığı gibi intikamları alınacaktır, alındı da" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, şehit polislere rahmet diledi. Kuran-ı Kerim okunan törende İl Müftüsü Mustafa Tekin, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar patlamanın olduğu alana kırmız gül bıraktı, Fatiha okudu.

Kaynak: DHA