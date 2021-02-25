Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

25.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:10
Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Iğdır'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Iğdır'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, törenle hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", kentin Söğütlü Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmete girdi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının vizyon projelerinden biri olan 112'in acil çağrı hizmetleri programının açılışını yaptıklarını söyledi.

Bu programın 2018 yılında başlatıldığını hatırlatan Sarıibrahim, "Bakanlığımız illerdeki yeni 112 binalarını, bu binalardaki teknik altyapıları yenileyerek bütün acil çağrı birimlerini itfaiye, orman, acil yardımı 112'de tek çağrı altında toplamayı amaçlamıştır. 2018 yılında başlayan süreç, bugün itibarıyla ilimizde tamamlanmıştır. Biz bugün burada ilk çağrıyı alacağız." diye konuştu.

Açılışta ilk çağrıyı cevaplayan Vali Sarıibrahim, gelen hasarlı trafik kazası ihbarı için ekipleri yönlendirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve 112 Müdürü Murat Gürel ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Defne Samyeli Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Umut Bulut Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:39:32. #1.14#
title