Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Iğdır'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, törenle hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", kentin Söğütlü Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmete girdi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının vizyon projelerinden biri olan 112'in acil çağrı hizmetleri programının açılışını yaptıklarını söyledi.

Bu programın 2018 yılında başlatıldığını hatırlatan Sarıibrahim, "Bakanlığımız illerdeki yeni 112 binalarını, bu binalardaki teknik altyapıları yenileyerek bütün acil çağrı birimlerini itfaiye, orman, acil yardımı 112'de tek çağrı altında toplamayı amaçlamıştır. 2018 yılında başlayan süreç, bugün itibarıyla ilimizde tamamlanmıştır. Biz bugün burada ilk çağrıyı alacağız." diye konuştu.

Açılışta ilk çağrıyı cevaplayan Vali Sarıibrahim, gelen hasarlı trafik kazası ihbarı için ekipleri yönlendirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve 112 Müdürü Murat Gürel ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer