Iğdır'da 10 gün boyunca sürecek olan Kovid-19 denetimi bugün başladı
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Iğdır'da 10 gün boyunca sürecek olan Kovid-19 denetimi bugün başladı

- Iğdır'da 10 gün boyunca sürecek olan Kovid-19 denetimi bugün başladı İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle 10 gün boyunca devam edecek olan kapsamlı denetimlere bugün Türkiye'nin 81 ilinde başladı.

11.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:30

- Iğdır'da 10 gün boyunca sürecek olan Kovid-19 denetimi bugün başladı

IĞDIR - İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle 10 gün boyunca devam edecek olan kapsamlı denetimlere bugün Türkiye'nin 81 ilinde başladı.

Türkiye'de, Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle İçişleri Bakanlığı bugün 81 ilde kapsamlı denetimlere başladı. Denetimlerde Vali, kaymakam ve belediye başkanları; AVM, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, düğün salonu, kuaförler ve plajlar ile ulaşım araçlarını bizzat denetleyecek. Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle başlatılan sıkı takip 10 gün boyunca devam edecek. Iğdır'da Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle başlatılan denetimlere Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim bizzat katıldı. Vali/Belediye Başkan V. Sarıibrahim, esnafları gezerek kurallara uymaları konusunda uyarırken esnafların iş yerlerinde dezenfektan bulundurmaları hem kendilerinin hem de müşterilerinin maske takarak sosyal mesafeye uymalarını istedi.

Iğdır Valisi/ Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim; "Bu maske ve temizlik konusunu biraz daha hatırlatmak istiyoruz. Bazen insanlarımız sıcaktan yoruluyorlar. Bunun için de burnunun aşağısına çekiyor, koluna takıyorlar. Okulların açılacağı bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmamız gerekiyor" dedi.

Denetimlerin çok güzel olduğunu belirten Süleyman Gürel isimli vatandaş, "Bu denetim çok güzel oldu. Hem maske takılması, hem sosyal mesafenin korunması bu virüsün yayılmasını engeller. Vatandaşlarımız da dikkat ederse virüs yayılmaz" dedi.

Iğdır'da 10 gün boyunca sürecek olan Kovid-19 denetimi bugün başladı

Kaynak: İHA

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