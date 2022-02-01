Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi - Haberler
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Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

- Iğdır'da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 'yılan zehri' ele geçirildi.

IĞDIR (İHA) - - Iğdır'da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 'yılan zehri' ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Dün yapılan operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık bir milyon 200 bin piyasa değerine sahip 92 tüp "yılan zehri" olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

(Sebahattin Yum/İHA)

Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Lirası, JASAT, Yılan, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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