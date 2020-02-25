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Iğdır Canlı Hayvan Borsası açılıyor

Şap hastalığından dolayı kapanan Iğdır Canlı Hayvan Borsasının açılacağı öğrenildi.

25.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:12
Iğdır Canlı Hayvan Borsası açılıyor

Şap hastalığından dolayı kapanan Canlı Hayvan Borsasının açılacağı öğrenildi.


Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda bazı köylerde bulunan hayvanlarda şap hastalığından dolayı Iğdır Canlı Hayvan Borsası kapatılmıştı. Kapanan hayvan borsasının komisyon kararı sonrasında açılacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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