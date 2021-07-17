Iğdır Belediyesinin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
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Iğdır Belediyesinin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Iğdır Belediyesinin canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Iğdır Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarında, ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Tüm önlemin alındığı pazarlarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ila 1500, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 23 bin lira aralığında alıcı buluyor.

Satıcı Yusuf Yanar AA muhabirine, pazarda herkesin bütçesine göre büyük ve küçükbaş kurbanlık bulunduğunu belirterek, "Müşterilere hayvanın etine, yaşına göre belirlediğimiz fiyata kurbanları satıyoruz. Kurbanlık koç ve koyunların çiftinin fiyatı 2800 başlayarak 3500 liraya kadar satılabiliyor. Bu yıl mevsimler biraz kurak geçtiği için fiyatlar geçen yıla göre daha düşük. Alıcılar pazarda bu yıl geçen yıl fiyatına, hatta daha düşük fiyata kurban bulabiliyor." dedi.

Ahmet Keser de pazarda bayram bereketinin olduğunu belirterek, "Pazarlığımızı yaptık, 5 bin liraya büyükbaş bir kurbanlık aldık. Allah hayırlı, mübarek etsin, aldığımız kurbanlığın fiyatı küçükbaş hayvana göre daha uygun" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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