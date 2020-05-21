Iğdır Belediyesi'ndeki kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu
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Iğdır Belediyesi'ndeki kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu

Iğdır Belediyesi'ndeki kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu Iğdır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un görevden alınmasının ardından, başlatılan denetimlerde bir kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu.

21.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:51

Iğdır Belediyesi'ndeki kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu

IĞDIR - Iğdır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un görevden alınmasının ardından, başlatılan denetimlerde bir kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un tutuklanmasının ardından Iğdır Valisi Enver Ünlü belediye başkan vekili olarak atandı. Iğdır Belediyesinde denetim talimatı veren Vali Ünlü, bizzat denetimlere katıldı. İddiaya göre, Iğdır Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne vekaleten, aynı zamanda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlerini yürüten Y.F.'nin kasasında 300 bin TL kayıt dışı para bulundu. Olay sonrası Y.F. açığa alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Iğdır Belediyesi'ndeki kasada 300 bin TL kayıt dışı para bulundu

Kaynak: İHA

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