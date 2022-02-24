Iğdır Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.
IĞDIR (AA) - Iğdır Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içme suyu fiyatlarının düşürülmesi için talimat verdi.
Bunu göre, daha önce suda yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek, yüzde 7 indirim daha uygulandı.
Son indirimle kentteki içme suyunda toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel