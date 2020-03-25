Iğdır Belediyesi bankların üzerine şerit çekti IĞDIR'da, getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen evde kalmayıp gezmeyi sürdüren 65 yaş ve üzeri vatandaşlara engel olmak için belediye ekipleri, bank ve oturma gruplarının üzerine 'Evde kal, sağlıklı kal Iğdır' yazılı levhalar bırakıp şerit çekti.

IĞDIR'da, getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen evde kalmayıp gezmeyi sürdüren 65 yaş ve üzeri vatandaşlara engel olmak için belediye ekipleri, bank ve oturma gruplarının üzerine 'Evde kal, sağlıklı kal Iğdır' yazılı levhalar bırakıp şerit çekti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasının ardından birçok belediye gibi Iğdır Belediyesi de kentte birtakım tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı getirdiğini 65 yaş ve üzeri vatandaşların, yasağa uymayıp dışarı çıkmaya devam etmesi üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, cadde ve sokaklarda bank ve oturma gruplarının üzerine şerit çekti. Kent merkezindeki kaldırım, park ve bahçedeki 40'tan fazla bank ve oturma grubunun üzerine 'Evde kal sağlıklı kal Iğdır' yazılı levhalar bırakan ekipler, etrafını şeritlerle kapattı.Iğdır Belediyesi'nde görev yapan hemşire Hicran Gülcan Tik, kentte dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü, alınan bu tür tedbirlerle vatandaşların evde kalmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürü Emrah Uca ise, bankları şeritle kapattıklarını, vatandaşların kurallara uymaması halinde bankların söküleceğini belirtti.

Kaynak: DHA