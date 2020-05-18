Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akkuş tutuklandı Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akkuş tutuklandıIĞDIR Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklandı.

Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akkuş tutuklandı

IĞDIR Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan Eylem Çelik hakkında terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un 15 Mayıs günü sabah saatlerinde evine giden jandarma ve polis ekipleri, arama yaptı. Aynı saatlerde ekipler, Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu. Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA