Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik serbest bırakıldı
Iğdır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cumhuriyet savcılığında yürütülen terör soruşturması kapsamında "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 Mayıs'ta evinde gözaltına alınan HDP'li Eylem Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sabah saatlerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Iğdır Adliyesi'ne çıkartılan Çelik, savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Çelik, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kentte 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda Çelik ve Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınmış, Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İçişleri Bakanlığı, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmişti.
Kaynak: AA