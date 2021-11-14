Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı - Haberler
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Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı Iğdır'da Azerbaycan Kültür Evi düzenlenen tören ile açıldı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da Azerbaycan Kültür Evi düzenlenen tören ile açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mız ile Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ile başlayan program konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Edilen duaların ardından Azerbaycan Kültür Evi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Azerbaycan'ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ile Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından açılışı gerçekleştirilen Azerbaycan Kültür Evi'nin açılış programına Vali H. Engin Sarıibrahim'in yan sıra İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Yardımcısı Valeh Hacıyev,, T.C. Nahçivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz, protokol üyeleri, STK temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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