Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı
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Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı

16.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:15
Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranları, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da artış gösterdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranları, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da artış gösterdi. Bölgede en fazla koronavirüs vaka artışı, Iğdır'da oldu. Kentte geçen hafta 24,84 olan vaka oranı, 80,97'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan haftalık vaka sayısı tablosunda, Doğu'da en fazla artış, Iğdır'da oldu. Kentte 27 Şubat- 5 Mart'ta 100 binde 24,84 olan vaka oranı, 6-12 Mart'ta 100 binde 80,97'ye yükseldi. Bölgede Ardahan'da da vaka oranı yükseldi. Kentte geçen hafta 100 binde 70,71 olan vaka oranı, 6-12 Mart'ta 73,93'e çıktı. Geçen hafta 31,14 olan Erzincan'daki vaka oranı ise 53,75 olarak açıklandı. Erzurum'da ise 27 Şubat-5 Mart'ta 55,22 olan vaka oranı, yeni haftada 45,63'e geriledi. Koca'nın geçen hafta 23,84 olarak açıkladığı Muş'taki vaka oranı, 27,24'e yükseldi. Vaka oranları, bölgede Ağrı ve Kars'ta ise düşüş gösterdi. Kars'ta geçen hafta 25,27 olan vaka oranı 24,92'ye, Ağrı'da ise 24,47'den 22,22'ye geriledi. 

Erzurumlular ve esnaf, düşen vaka sayılarından memnun olduklarını söyledi. Bu aşamadan sonra herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Çiğdem Keleş, "Halkımız bu konuda çok duyarlı. Açıklanan vaka tablosunda da bunu daha iyi görebiliyoruz. Umarım, bundan sonra sosyal mesafeye daha çok dikkat ederek sayıyı daha da aşağı çekebiliriz. Tüm illerde bu duyarlılığı bekliyoruz. Ülkemiz adına güzel durumların gelişmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Pastanede şef olarak çalışan Taha Aslan ise "Vaka oranlarının düşüşü bizi çok mutlu ediyor. Mekanların kapalı olması bizi üzüyor. Durumun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Bazen müşteriler içeri girerken maskelerini çıkarıyorlar, uyarılarda bulunduğumuzda 'Maske kolumda' yanıtını alıyoruz. Mekanların kapanmasıyla kendileri de dışarıda kalıyor" dedi.  

Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı
Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı
Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

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