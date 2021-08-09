Iğdır-Ankara seferi yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Diyarbakır'a acil iniş yaptı
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Iğdır-Ankara seferi yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Iğdır-Ankara seferi yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Diyarbakır'a acil iniş yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 14: 55'de havalanan 'Göreme" isimli uçakta mürettebat dışında 110 yolcusu bulunan uçak, havada teknik arıza vermesi üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 14: 55'de havalanan 'Göreme" isimli uçakta mürettebat dışında 110 yolcusu bulunan uçak, havada teknik arıza vermesi üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular, uçaktan güvenli bir şekilde indirildi. Uçaktaki teknik arızanın giderilmesi üzerine çalışılıyor. Arıza sonrası uçağın Ankara'ya havalanması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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