Iğdır-Ağrı kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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Iğdır-Ağrı kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolu trafiğe kapandı.

09.02.2020 01:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 02:52
Iğdır-Ağrı kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolu trafiğe kapandı.

'nın eteklerindeki Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Araçlar, hava muhalefeti nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, 11 iş makinesiyle yol açma çalışması yapıyor.

Trafiğe kapatılan yolda kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Bölgede mahsur kalan araçlara, 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Kulübü (5137-ADAK) dağcıları da yardım etti. Yolda kalan bazı araçları kurtaran kulüp üyeleri, araç sürücülerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Kar yağışının yavaşlaması ve ekiplerin yol açma çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.

Kaynak: AA
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