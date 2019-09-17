Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 2 yaralı

17.09.2019 15:06

Iğdır Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bir dava nedeniyle adliyeye gelen bir kişi ile davanın diğer tarafları Oruç A. ile Seftar A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda söz konusu kişi tarafından tabanca ile vurulan Oruç ve Seftar A. yaralandı.

Yaralılar, adliyeye çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oruç A'nın sağlık durumun ağır olduğu belirtildi.

Saldırgan polislerce gözaltına alındı.

Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA