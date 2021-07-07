Iğdır'a yeni emniyet müdürü atandı

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca getirildi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. 33 ilin emniyet müdürlüklerine de yeni emniyet müdürleri atandı. Yayımlanan karar doğrultusunda Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce merkeze alınan 10 emniyet müdürü arasında yer alırken yerine ise daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Oğuzhan Yonca getirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı