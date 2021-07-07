Iğdır'a yeni emniyet müdürü atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'a yeni emniyet müdürü atandı

Iğdır'a yeni emniyet müdürü atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca getirildi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. 33 ilin emniyet müdürlüklerine de yeni emniyet müdürleri atandı. Yayımlanan karar doğrultusunda Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce merkeze alınan 10 emniyet müdürü arasında yer alırken yerine ise daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Oğuzhan Yonca getirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'a yeni emniyet müdürü atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:46:53. #1.15#

title