Iğdır'a şehit ateşi düştü
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Iğdır'a şehit ateşi düştü

Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

05.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:20
Iğdır'a şehit ateşi düştü

Valiliği, 'nin kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlip'de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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