IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
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IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HOLLANDA Azerbaycan Türk Kültür Derneği'nin organize ettiği ve gurbetçilerin katkı verdiği, 'Gurbetten sılaya, Hollanda'dan Iğdır'a engelli aracı' kampanyası adı altında alınan bir TIR dolusu engelli aracı Iğdır'a getirildi.

HOLLANDA Azerbaycan Türk Kültür Derneği'nin organize ettiği ve gurbetçilerin katkı verdiği, 'Gurbetten sılaya, Hollanda'dan Iğdır'a engelli aracı' kampanyası adı altında alınan bir TIR dolusu engelli aracı Iğdır'a getirildi. Bir çay bahçesinde düzenlenen törenle 80'i akülü, 10'u manüel olmak üzere 90 engelli araç sahiplerine teslim edildi. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, "Bu araçlar bedensel engelli kardeşlerimizin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak" dedi.

Iğdır'ın merkez Melekli Beldesi Belediye Başkanı Eray Coşar, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Coşar, "Kent merkezi, ilçe ve köylerde bedensel engelli araca ihtiyacı olanları belirleyip listeyi Hollanda'ya gönderdik. Onlarda topladıkları paralarla satın aldıkları engelli araçları bir TIR'la Iğdır'a getirdiler. Bu mübarek aydan 90 engelli kardeşimiz büyük bir sevinç yaşadı. Amacımız engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında aktif olarak katılım sağlamalarıdır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın yüzüne tebessüm kondurabildiysek ne mutlu bizlere. Bir telefonla isteğimizi kırmayan gurbetçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Iğdır vali yolundaki bir çay bahçesinde düzenlenen törende konuşan Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın dernek olarak, 'Gurbetten sılaya, Hollanda'dan Iğdır'a engelli aracı" adı altında bir kampanya başlattıklarını ve bu kampanyanın da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Aşkın, "Gurbetçi kardeşlerimiz gereken desteği verdi. Satın aldığımız 80'i akülü 10'u manüel olan araçları TIR'a yükleyip getirdik. İyi ki de gelmişiz. Buradaki insanların yüzlerindeki o tebessüm her şeye değer. Gurbetten sılaya yardımlarımız devam edecek" dedi.

Yaklaşık 30 bin euroya satın alınan 90 engelli araç hak sahiplerine dağıtıldı. İlk kez akülü araç kullanacaklara ise küçük bir eğitim verildi. Araçlarını alan engelliler Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği yönetimine ve gurbetçilere teşekkür etti.

IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI
IĞDIR HOLLANDA'DAN GELEN BİR TIR DOLUSU ENGELLİ ARACI DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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