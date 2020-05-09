IĞDIR 11 MAYIS'TA AÇILACAK BERBER VE KUAFÖR SALONLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
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IĞDIR 11 MAYIS'TA AÇILACAK BERBER VE KUAFÖR SALONLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

IĞDIR 11 MAYIS'TA AÇILACAK BERBER VE KUAFÖR SALONLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
09.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:09

IĞDIR'da belediye ekipleri 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.

IĞDIR'da belediye ekipleri 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında berber ve kuaförlerin faaliyetleri 22 Mart saat 18.00 itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle geçici olarak durduruldu. Vaka sayısının azalması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normale dönüş süreci kapsamında berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılabileceğini bildirdi.

Iğdır'da kapılarını açmak için gün sayan berber ve kuaförlere belediyeden destek geldi. Belediye ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Halis Güney, esnafa desteklerinin devam edeceğini ifade ederek "Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta çalışmaya başlayacak. Bizler de Iğdır Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Berberler ve Kuaförler Dernek Başkanı Gökmen Kaya ise yapılan bu uygulamadan dolayı memnuniyetini dile getirerek belediye yöneticilerine teşekkür etti.

IĞDIR 11 MAYIS'TA AÇILACAK BERBER VE KUAFÖR SALONLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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