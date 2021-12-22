İğdigül: "Sokak Hayvanlarının Sevgi ve İlgiye İhtiyacı Var"

Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğunca "Hayvan Hakları" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Oyuncu, Yazar Semih İğdigül katıldı. Sokak hayvanlarının sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten İğdigül, hayvanların zararsız olduğunu, insanların onlara zarar verdiğini ifade ederek "Sokağa terkedilen hayvanlar aç kalıyor, karınlarını doyuramıyor. Sokak hayvanları için Mersin'den İzmir'e yürüdüm. Bu dünya sadece insanlar için değildir. Bizimle beraber yaşaması gereken canlar için yoldayım. Sokak hayvanlarıyla empati kurmak adına sokaklarda ve banklarda yatıyorum. Açlığa, susuzluğa, sevgisizliğe terk edilen, işkenceye maruz kalan hayvanların daha iyi koşullarda yaşama hakları var. " diye konuştu.

SDÜ yerleşkelerinde hayvanlara verilen değerin karşısında duyduğu mutluluğu da dile getiren İğdigül, ayrıca köpeklerden korkan öğrenciler için birkaç öğrenciyle birlikte drama tekniği gerçekleştirdi.

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